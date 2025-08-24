Американският специален пратеник на САЩ за Сирия се срещна с Нетаняху

Специалният пратеник на САЩ за Сирия Томас Барак пристигна в Израел за среща с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс. Целта на срещата бе двамата да обсъдят ситуацията в Сирия и Ливан.

След срещата последваха дискусии между Барак и израелския министър по стратегическите въпроси Рон Дермeр и министъра на отбраната Израел Кац.

Дермер проведе разговори със сирийския външен министър Асад аш Шибани в Париж относно мерките за сигурност в Южна Сирия, съобщиха сирийски източници, запознати със срещата.

Сирийски и израелски представители водят преговори, с посредничеството на САЩ, за деескалация на конфликта в Южна Сирия.

Предишен кръг от преговори се проведе в Париж в края на юли, но завърши без окончателно споразумение.

Барак заяви при посещението си в Ливан, че Израел трябва да се съобрази с план, според който ливанската военизирана групировка „Хизбула“ ще бъде разоръжена до края на годината, в замяна на спиране на военните операции на Израел в Ливан.

Планът определя поетапна пътна карта, по която въоръжените групи да предадат своите арсенали, докато израелската армия спира сухопътните, въздушните и морските операции и изтегля войските си от Южен Ливан.

Ливанското правителство одобри целите на плана по-рано този месец, въпреки отказа на „Хизбула“ да се разоръжи. Томас Барак заяви, че сега е ред на Израел да сътрудничи.