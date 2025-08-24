Подробно търсене

Гол на Мамаду Диало донесе победата на ЦСКА 1948 над ЦСКА

Георги Крумов
Гол на Мамаду Диало донесе победата на ЦСКА 1948 над ЦСКА
Гол на Мамаду Диало донесе победата на ЦСКА 1948 над ЦСКА
Мамаду Диало / снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ)
София,  
24.08.2025 22:12
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от шестия кръг в Първа лига:

Добруджа - Ботев (Враца) - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Мартин Петков 5, 0:2 Мартин Петков 41

ЦСКА - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Мамаду Диало 37 

от събота:
Монтана - Септември - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

Черно море - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Лазаров 29, 1:1 Адриан Кова 90+2

в понеделник от 19:00 часа:
Славия - Арда

от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен
Ботев (Пловдив) - Левски - отложен


    временно класиране:
 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки 
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. ЦСКА 1948           6   4  1  1   8:5  13
 4. Черно море          6   3  3  0  11:4  12 
 5. Локомотив Пловдив   6   3  3  0   6:3  12
 6. Локомотив София     6   2  4  0   6:2  10
 7. Ботев Враца         6   1  4  1   5:4   7
 8. Добруджа            6   2  0  4   6:9   6 
 9. Арда Кърджали       4   1  2  1   6:2   5
10. Берое               5   1  2  2   5:9   5
11. Монтана             6   1  2  3   4:11  5 
12. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
13. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
14. ЦСКА                5   0  3  2   2:4   3
15. Септември София     6   1  0  5   6:15  3
16. Славия              5   0  1  4   4:11  1

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:57 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация