Не можахме да използваме нашите възможности за развиване на атаките, каза за БТА наставникът на Миньор Перник – Ангел Червенков, след мача с Етър Велико Търново.

Двата отбора завършиха с нулево равенство, което предизвика недоволството във феновете на „жълто - черните“.

„Направихме, така че в първоначалното надлъгване успяхме да спечелим ситуация и да остане противника с човек по – малко. От това трябваше да се възползваме по – ефективно“, коментира още Червенков.

Той добави, че проблемът в пернишкия отбор се състои в ефективността в последните тридесет метра. Футболистите успяха да създадат няколко добри положения, но не успяха да ги реализират. Липсва и точност на подаването по фланговете, както и в реализацията на ситуациите, добави старши треньорът.

„Има и такива мачове. Ние като треньори сме зависими от ефективността на футболистите. На терена играят те. Трябва да се поддържаме, но и трябва да изискваме от тях повече“, каза още той.

На въпроса дали остава начело на Миньор, Ангел Червенков отговори, че това е най- малкия проблем кой ще води отбора. Проблеми има в окомплектоването на състава, тъй като много хора, които са важни за отбора са извън него заради контузии. Тези, които играха, не успяха да ги заместят по най- добрия начин, допълни още Червенков.

„Трябва да поздравя футболистите с оглед, как се разви двубоя“, коментира за БТА наставникът на Етър Велико Търново Иван Иванов.

Той добави, че футболно отборът има още много работа. За няколкото дни тренировки е доволен от всятия респект в Миньор, въпреки че са останали с десет полеви футболисти. Иван Иванов допълни, че Етър е бил съставът, който е бил по активен на терена.

„Футболистите се опитаха да водят темпото, но бяха далече от това, което трябва да се прави във фаза атака. Имахме едно трайно владеене на топката в линията на защитата, и в линията на халфа, но в последните тридесет метра имаме твърде много неща да оправяме“, каза още Иванов.

Той добави, че това е проблем на българския футбол, тъй като вече няма играчи с индивидуална класа, които да могат да решават определени ситуации.