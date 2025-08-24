Подробно търсене

Янтра победи Марек, Миньор и Етър не си вкараха гол във Втора лига

Христо Бонински
Снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (БТ)
Габрово,  
24.08.2025 20:02
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг във Втора лига:

Янтра (Габрово) - Марек (Дупница)                   1:0
Миньор (Перник) - Етър (Велико Търново)             0:0

в понеделник от 18:00 часа:
ЦСКА II - Беласица (Петрич)

във вторник от 18:00 часа:
Севлиево - Лудогорец II

Хебър - почива

от събота:
Фратрия (Варна) - Спортист (Своге)                  2:1
Спартак (Плевен) - Пирин (Благоевград)              2:5
Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас)   0:0

от петък:
Вихрен (Сандански) - Дунав (Русе)                   0:0

             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               5    5   0   0    12:4    15 точки     
 2. Дунав (Русе)                  4    3   1   0     6:1    10
 3. Вихрен (Сандански)            5    3   1   1     4:3    10
 4. Янтра 2019 (Габрово)          5    2   3   0     6:4     9
 5. Пирин (Благоевград)           4    2   1   1     7:4     7
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   5    2   1   2     4:4     7
 7. Спортист 2009 (Своге)         5    1   3   1     5:5     6
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)        4    1   2   1     6:6     5
 9. Марек (Дупница)               5    1   2   2     2:4     5
10. Миньор (Перник)               5    0   4   1     3:4     4
11. Спартак (Плевен)              5    1   1   3     5:10    4               
12. Лудогорец II (Разград)        4    1   0   3     5:5     3                
13. Черноморец 1919 (Бургас)      4    0   3   1     3:4     3
14. ЦСКА II (София)               4    1   0   3     4:8     3
15. Севлиево (Севлиево)           4    0   3   1     1:3     3
16. Етър (Велико Търново)         5    0   3   2     1:4     3
17. Беласица (Петрич)             3    0   2   1     2:3     2

/ХБ/

