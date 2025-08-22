Подробно търсене

Вихрен и Дунав не си вкараха голове в мач от Втора лига

Христо Бонински
БТА, Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Сандански,  
22.08.2025 19:59
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг във Втора лига:

Вихрен (Сандански) - Дунав (Русе) - 0:0

Утре от 18:00 часа:
Фратрия (Варна) - Спортист (Своге)
Спартак (Плевен) - Пирин (Благоевград)

От 19:00 часа:
Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас)

В неделя от 18:00 часа:
Янтра (Габрово) - Марек (Дупница)
Миньор (Перник) - Етър (Велико Търново)

В понеделник от 18:00 часа:
ЦСКА II - Беласица (Петрич)

Във вторник от 18:00 часа:
Севлиево - Лудогорец II

Хебър - почива


             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               4    4   0   0    10:3   12     
 2. Дунав (Русе)                  4    3   1   0    6:1    10
 3. Вихрен (Сандански)            5    3   1   1    4:3    10
 4. Янтра 2019 (Габрово)          4    1   3   0    5:4     6
 5. Спортист 2009 (Своге)         4    1   3   0    4:3     6
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   4    2   0   2    4:4     6
 7. Хебър 1918 (Пазарджик)        4    1   2   1    6:6     5
 8. Марек (Дупница)               4    1   2   1    2:3     5
 9. Пирин (Благоевград)           3    1   1   1    2:2     4
10. Спартак (Плевен)              4    1   1   2    3:5     4               
11. Лудогорец II (Разград)        4    1   0   3    5:5     3                
12. Миньор (Перник)               4    0   3   1    3:4     3
13. ЦСКА II (София)               4    1   0   3    4:8     3
14. Севлиево (Севлиево)           4    0   3   1    1:3     3
15. Черноморец 1919 (Бургас)      3    0   2   1    3:4     2
16. Беласица (Петрич)             3    0   2   1    2:3     2
17. Етър (Велико Търново)         4    0   2   2    1:4     2

