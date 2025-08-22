Вихрен и Дунав не си вкараха голове в мач от Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг във Втора лига:

Вихрен (Сандански) - Дунав (Русе) - 0:0 Утре от 18:00 часа: Фратрия (Варна) - Спортист (Своге) Спартак (Плевен) - Пирин (Благоевград) От 19:00 часа: Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас) В неделя от 18:00 часа: Янтра (Габрово) - Марек (Дупница) Миньор (Перник) - Етър (Велико Търново) В понеделник от 18:00 часа: ЦСКА II - Беласица (Петрич) Във вторник от 18:00 часа: Севлиево - Лудогорец II Хебър - почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 4 4 0 0 10:3 12 2. Дунав (Русе) 4 3 1 0 6:1 10 3. Вихрен (Сандански) 5 3 1 1 4:3 10 4. Янтра 2019 (Габрово) 4 1 3 0 5:4 6 5. Спортист 2009 (Своге) 4 1 3 0 4:3 6 6. Локомотив (Горна Оряховица) 4 2 0 2 4:4 6 7. Хебър 1918 (Пазарджик) 4 1 2 1 6:6 5 8. Марек (Дупница) 4 1 2 1 2:3 5 9. Пирин (Благоевград) 3 1 1 1 2:2 4 10. Спартак (Плевен) 4 1 1 2 3:5 4 11. Лудогорец II (Разград) 4 1 0 3 5:5 3 12. Миньор (Перник) 4 0 3 1 3:4 3 13. ЦСКА II (София) 4 1 0 3 4:8 3 14. Севлиево (Севлиево) 4 0 3 1 1:3 3 15. Черноморец 1919 (Бургас) 3 0 2 1 3:4 2 16. Беласица (Петрич) 3 0 2 1 2:3 2 17. Етър (Велико Търново) 4 0 2 2 1:4 2