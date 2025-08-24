Плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входовете на ВиК и Общината в протест срещу безводието

Плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входвете на сградите на Общината и на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в града в знак на протест срещу безводието.

Гражданското недоволство, което се организира за втора поредна неделя това лято, започна пред сградата на ВиК в Плевен. Чуха се призиви за оставка, за поемане на отговорност от страна на държавните и местните власти, за ефективни действия и мониторинг при решаване на проблема с безводието.

След като за около половин час бе блокирано движението в района на водоснабдителното дружество участниците в протеста се насочиха към сградата на Общината. Там протестът стана още по-многолюден, като се даде възможност за изказване на всеки, който може да даде предложение на проблема с безводието.

Отново, както и предишната седмица, участниците в протеста затрупаха входа на Общината с празни бутилки и туби от вода, но и с различни отпадъци. Чуха се и призиви, че ако проблемът не започне да се решава, ако няма конкретни действия и ефект от тях, може да се стигне и до блокиране на главни пътища.

Протестът днес продължи около три часа.

Както БТА писа, миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

Според взетите решения на свикания в петък в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите, които се проведоха в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях се блокираше за кратко и пътят София – Русе на пътния възел при село Ясен.