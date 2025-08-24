Олимпийският шампион Италия надигра Куба, Бразилия направи обрат срещу Франция на Световното първенство по волейбол за жени

Подробно търсене

Христо Бонински
Снимка: volleyballworld.com
Тайланд,  
24.08.2025 18:29
 (БТА)

Олимпийският шампион Италия постигна победа срещу Куба с 3:0 (25:9, 25:8, 25:16) в Група "B" на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд. По този начин тимът оглавява класирането с 6 точки от два мача и си гарантира участие в следващата фаза. Там е и тимът на Белгия, който също постигна втори успех - 3:0 (25:19, 25:17, 25:18) над Словакия.

В най-интересния мач за деня бронзовият медалист от Игрите в Париж Бразилия направи пълен обрат срещу Франция - 3:2 (21:25, 20:25, 25:15, 25:17, 15:13). Така латиноамериканките оглавяват Група "C", а французойките са втори. В тази група са още Гърция, който се наложи днес над Пуерто Рико с 3:1 (25:19, 25:13, 23:25, 25:14).

Отборът на САЩ победи Аржентина с 3:1 (25:14, 23:25, 25:12, 25:17) и е лидер в Група "D", където в другия мач Чехия надделя трудно над Словения с 3:2 (22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13).  

В Група "А" домакините от Тайланд надиграха Швеция с 3:0 (25:18, 25:20, 25:22), а Нидерландия победи Египет с 3:0 (25:15, 25:13, 25:13).

