Ансамбълът на България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

Ансамбълът на България за жени се класира на пето място на финала с пет ленти на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова допуснаха грешка (уред извън терена) и получиха оценка от 24.750 точки (трудност 12.000; артистичност 7.650; изпълнение 5.400). Това е първи шампионат на планетата за този състав, в който са три дебютантки - Коломиец, Атанасова и Обретенова.

Това беше последно съчетание за българския тим, който остана шести в многобоя, защото не успя да се класира за финала на три топки и два обръча.

Златото на пет ленти спечели олимпийският шампион Китай с 27.550 точки, на второ място е шампионът в многобоя Япония с 26.650, а трета позиция зае европейският първенец Испания с 25.950 точки.

По-късно днес са финалите на бухалки с участието на световната вицешампионка Стилияна Николова и на лента, където ще стартират Николова и Ева Брезалиева.

В първите два финала Николова спечели сребърно отличие на обръч и остана пета на топка.