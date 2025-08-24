Ансамбълът на България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Христо Стефанов/БТА (архив)
Рио де Жанейро,  
24.08.2025 20:34
 (БТА)

Ансамбълът на България за жени се класира на пето място на финала с пет ленти на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова допуснаха грешка (уред извън терена) и получиха оценка от 24.750 точки (трудност 12.000; артистичност 7.650; изпълнение 5.400). Това е първи шампионат на планетата за този състав, в който са три дебютантки - Коломиец, Атанасова и Обретенова.

Това беше последно съчетание за българския тим, който остана шести в многобоя, защото не успя да се класира за финала на три топки и два обръча.

Златото на пет ленти спечели олимпийският шампион Китай с 27.550 точки, на второ място е шампионът в многобоя Япония с 26.650, а трета позиция зае европейският първенец Испания с 25.950 точки.

По-късно днес са финалите на бухалки с участието на световната вицешампионка Стилияна Николова и на лента, където ще стартират Николова и Ева Брезалиева.

В първите два финала Николова спечели сребърно отличие на обръч и остана пета на топка.

/ИК/

24.08.2025 21:01

Стилияна Николова донесе още едно отличие за България от Световното първенство в Бразилия, след като завоюва бронз на финала на бухалки

Възпитаничката на Валентина Иванова имаше грешки и получи оценка от 28.800 точки, от които 13.000 за трудност, 8.200 за артистичност, 7.650 за изпълнение и 0.05 наказание.
24.08.2025 17:46

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, остана пета на топка

Така Николова завоюва трето сребро за България и за себе си от шампионата след второто място в многобоя и в отборната надпревара.
24.08.2025 17:01

Президентът на БФХГ Илиана Раева: "Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика"

"От нас, българките, се иска много отдаденост в тренировъчната зала и правилен избор във всичко, касаещо развитието на българската художествена гимнастика!", завърши Раева.
24.08.2025 06:51

Ансамбълът на България завърши на шесто място в многобоя на Световното първенство в Рио де Жанейро, националките взеха сребро в отборната надпревара

Шампионатът в Рио де Жанейро завършва по-късно днес с финалите на отделните уреди, където Стилияна Николова ще играе на обръч, топка, бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на пет ленти.
23.08.2025 09:31

Весела Лечева в поздравителен адрес до Стилияна Николова: "Заслужено и изстрадано отличие"

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изпрати поздравителен адрес до световната вицешампионка Стилияна Николова и ръководството на Българската федерация по художествена гимнастика
23.08.2025 02:24

Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя, Ева Брезалиева е осма на Световното първенство по художествена гимнастика в Бразилия

Абсолютна световна шампионка за 2025 година е носителката на олимпийската титла от Париж 2024 Даря Варфоломеев (Германия) със 121.900 точки (30.100, 29.850, 31.950, 30.000). Така тя защити златото си от Валенсия 2023.
22.08.2025 23:02

Ева Брезалиева изигра отлични четири съчетания и оглави класирането на финала в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро

Ева Брезалиева показа класа, трудна гимнастика, страхотна артистичност и не допусна грешки в изпълненията си.

