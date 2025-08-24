Ансамбълът на България завърши на шесто място в многобоя на Световното първенство в Рио де Жанейро, националките взеха сребро в отборната надпревара

Ансамбълът на България за жени се класира на шесто място в многобоя и ще играе на финала с пет ленти на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова събраха актив от 53.150 точки (27.750 на пет ленти и 25.400 на три топки и два обръча) и заеха шестата позиция.

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева изиграха отлично композицията си с ленти и закономерно намериха място сред най-добрите осем на финала днес с първи по сила резултат от 27.750 точки (трудност 12.900; артистичност 8.000; изпълнение 6.850). На топки и обръчи грациите допуснаха груба грешка (уред извън терена), което ги остави на 12-а позиция с 25.400 (11.600; 7.700; 6.400, 0.30 наказание).

Ансамбълът на Япония взе абсолютната световна титла с 55.550 точки (27.200 на пет ленти и 28.350 на обръчи и топки). Среброто е за домакините от Бразилия с 55.250 (27.400 и 27.850), а бронзовото отличи стана притежание на европейския шампион Испания с общ резултат от 54.750 (26.500 и 28.250), след като гимнастичките допуснаха грешка в композицията си с ленти. Олимпийският първенец от Париж 2024 Китай остана четвърти с 53.250 (26.250 и 27.000) след малки неточности и в двете изпълнения, а в топ 6 са още защитаващият титлата си Израел и България с по 53.150 точки.

Японките получиха най-високата оценка за деня на обръчи и топки 28.350 точки. Това е първа световна титла за Япония. Тимът има и сребро от Баку 2019. Ансамбълът, воден от 25-годишната финалистка от Олимпийските игри в Токио през 2020-а Сузуки Аюка, включваше и Инаки Ринако, която участва на четвърто Световно първенство, заедно с тийнейджърките Ханамура Нацуми, Мийоши Хацуне, Нишимото Мегуми и Тагучи Хисано.

Съдия за България на това състезание беше Филипа Филипова, която бе в панела за време. Общо 36 тима участваха в многобоя и показаха много атрактивни съчетания.

България стана световен вицешампион в отборната надпревара на 41-ото Световно първенство. Сребърната медалистка в многобоя Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът за жени събра актив от 281.550 точки. Златото е за Германия с 286.500 точки, а на трето място е Украйна с 278.550.

Така България има две сребърни отличия до момента - в многобоя при жените на Николова и отборно.

Шампионатът в Рио де Жанейро завършва по-късно днес с финалите на отделните уреди, където Стилияна Николова ще играе на обръч, топка, бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на пет ленти.