Ива Кръстева
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, остана пета на топка
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Рио де Жанейро,  
24.08.2025 17:46 | ОБНОВЕНА 24.08.2025 18:30
 (БТА)

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч и зае пета позиция на топка на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение.

Така Николова завоюва трето сребро за България от шампионата след второто й място в многобоя и в отборната надпревара.

Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 и от Мондиала в Рио 2025 София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана пета с 28.950.

На топка Стилияна Николова остана на пета позиция с 28.500 точки (трудност 12.100; артистичност 8.450; изпълнение 7.950).

Златото на този уред взе Даря Варфоломеев (Германия) с 29.850 точки, както и на Мондиала във Валенсия 2023, а след нея се наредиха Рин Кийс (САЩ) с 29.050 и София Рафаели (Италия) с 28.750 точки.

По-късно днес Николова ще участва на финалите на бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на България на пет ленти.

/ИК/

