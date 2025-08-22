Подробно търсене

Ива Кръстева
Невяна Владинова беше избрана за представител на спортистите към Международната федерация по гимнастика (ФИГ)
снимка: Красимир Николов БТА архив
Рио де Жанейро,  
22.08.2025 17:59 | ОБНОВЕНА 22.08.2025 20:00
 (БТА)

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова беше избрана за представител на спортистите към Международната федерация по гимнастика (ФИГ), съобщават от българската федерация по художествена гимнастика във Фейсбук.

Гласуването сред грациите се проведе по време на 41-о Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия). Владинова спечели с 37 гласа срещу 14 за Александра Кирой-Богатирева (Австралия).

"Представител на спортистите по художествена гимнастика на ФИГ! Това ми беше целта толкова дълго време и от втория опит я постигнах! За мен е чест да стана част от семейството на ФИГ и на силния и ефективен Технически комитет. Искам да благодаря на моята федерация и на моя екип за упоритата работа за този успех и за това, че повярваха в мен и в моята сила. Благодаря много за цялата подкрепа и за гласовете, които получих. Сега е мой ред да ви подкрепя и да работя усилено за нуждите на спортистите, както и за успеха на художествената гимнастика", написа Владинова в Инстаграм.

"Изключително много се гордеем с постигнатите високи резултати от Неви! Желаем ѝ ползотворна работа в Международната централа, а към всички атлети - имате борбен представител, който ще ви защитава на всяко едно ниво!", заявиха от БФХГ в социалните мрежи.

В момента Владинова е водач на българската делегация на шампионата на планетата в Рио де Жанейро. Тази вечер надпреварата продължава с финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20.30 българско време, като тя започва с обръч. Стилияна Николова излиза първо с бухалки в поток A от 23.00 българско време.

/ИК/

