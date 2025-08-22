Подробно търсене

Ансамбълът на България направи подиум тренировка преди Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро

Ива Кръстева
снимка: БФХГ Фейсбук
Рио де Жанейро,  
22.08.2025 20:09
 (БТА)

Ансамбълът на България направи подиум тренировка преди участието си на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова изиграха двете си композиции с пет ленти и с три топки/два обръча на официалния килим в зала "Arena Carioca 1".

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева ще стартират утре на шампионата с финала за многобоя, който е и квалификация за финалите на отделните уреди в неделя.

Подиум тренировката беше кратка - само 15 минути бяха на разположение на два състава едновременно, за да изпълнят своите съчетания под звуците на музиката. Някои отбори се появиха в състезателните си екипи, други избраха по-небрежен външен вид, но всички направиха зашеметяващи представления, съобщават от Международната федерация по гимнастика (ФИГ).

Домакинът Бразилия сподели килима с Италия и заниманието преминаха гладко за тях. Олимпийските шампионки от Париж 2024 Китай имаха проблеми, след като пръчката на една от лентите им се счупи по средата на изпълнението.

Многобоят при ансамблите започва в събота в 20:00 часа българско време и ще продължи до около 01:00 след полунощ в неделя.

По-късно днес Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще играят на финала в многобоя на индивидуалната надпревара.

/ИК/

22.08.2025 17:59

Невяна Владинова беше избрана за представител на спортистите към Международната федерация по гимнастика (ФИГ)

Гласуването сред грациите се проведе по време на 41-о Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия). Владинова спечели с 37 гласа срещу 14 за Александра Кирой-Богатирева (Австралия).
22.08.2025 07:30

Стилияна Николова завърши трета в квалификациите за многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, пет финала за България на отделните уреди

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря Варфоломеев (Германия) спечели квалификацията с 92.850 точки. Втора позиция зае настоящата европейска шампионка Таисия Онофричук (Украйна) с 90.150.
21.08.2025 21:51

Силно представяне на Стилияна Николова във втория ден на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро

Ева Брезалиева също показа своята класа на килима в "Parque Olímpico" и с 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента) заема временното седмо място в квалификацията.
21.08.2025 07:30

Стилияна Николова се класира за финалите на обръч и на топка на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро

Другата българка Ева Брезалиева стартира също стабилно и със сбор от 55.500 (28.150 на обръч и 27.350 на топка) заема временноto 14-о място. Грацията, водена от Бранимира Маркова, се класира 13-а на обръч с 28.150 (12.600; 7.700; 7.900) и 11-а на топка с 27.350 (12.000; 7.400; 8.000).
20.08.2025 22:11

Стилияна Николова поведе в квалификациите на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, Ева Брезалиева е осма

Другата българка Ева Брезалиева стартира също стабилно и със сбор от 55.500 (28.150 на обръч и 27.350 на топка) заема временно осмо място.
20.08.2025 13:38

Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро ще бъде излъчено по Българската национална телевизия

По традиция, Българската национална телевизия ще излъчи всички състезания, които се предлагат като част от международния телевизионен сигнал. Най-запалените почитатели на този спорт могат да проследят първенството в цялост по БНТ 3, а финалите в индивидуалния многобой и ансамблите ще бъдат излъчени и по БНТ 1.

