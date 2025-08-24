Стилияна Николова донесе още едно отличие за България от Световното първенство в Бразилия, след като завоюва бронз на финала на бухалки

Стилияна Николова спечели бронзов медал на финала на бухалки на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Възпитаничката на Валентина Иванова имаше грешки и получи оценка от 28.800 точки, от които 13.000 за трудност, 8.200 за артистичност, 7.650 за изпълнение и 0.05 наказание.

Така Николова завоюва четвърти медал за България от шампионата след второто й място в многобоя и на финал на обръч, както и среброто в отборната надпревара.

Титлата си на бухалки защити олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия), която получи доста високата оценка от 31.700 точки. Втора е румънката Амалия Лика с 29.000, следвана от Стилияна Николова.

На последния индивидуален финал ще участват две българки - Стилияна Николова и Ева Брезалиева.