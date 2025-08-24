Специя с капитана Петко Христов допусна загуба от Карарезе на старта на Серия B

Подробно търсене

Христо Бонински
Снимка: spezia1906.com
Специя,  
24.08.2025 22:02
 (БТА)

Отборът на Специя с българския си капитан Петко Христов загуби от Карарезе с 0:2 в домакинството си от първия кръг на италианската Серия B.

Българският защитник изведе тима си с капитанската лента, като още в осмата минута на срещата получи жълт картон.  

Проблемите за домакините обаче започнаха в 44-ата минута, когато Рашид Коуда от Специя направи дузпа и получи директен червен картон като последен в защита, а аржентинецът Николас Скиави откри резултата от наказателния удар - 0:1.

След почивката Специя се опита да реагира, но бе много трудно на тима с десет човека, а Николас Скиави вкара и втори гол за Карарезе в 71-вата минута. 

/ХБ/

