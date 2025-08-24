Атанас Атанасов: Футболистите не могат да се срамуват от този мач

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов заяви след поражението с 0:2 от Ботев Враца, че съжалява, че тимът не е успял да зарадва зрителите на стадион "Дружба" в Добрич с победа. Това бе първи мач пред собствена публика за новака в българския футболен елит след завръщането му при най-добрите. Въпреки това Атанасов отчете добрата игра на тима си.

"Жалко е, че не успяхме да зарадваме тези хора. Сами видяхте колко хора имаше. Винаги съм казвал, че футболът е за хората, сами видяхте каква еуфория имаше. Жалко, че не ги зарадвахме, но футболистите не могат да се срамуват от този мач. Вложиха се и две елементарни грешки доведоха до двата гола в нашата врата. Ние имахме достатъчно ситуации, за да отбележим гол", каза той.

"Не искам да коментирам ВАР. Щом са отменили гола, сигурно са видели нещо. Но това е футболът. Ние ще побеждаваме, ще имаме и загуби, но ако продължаваме със същия ентусиазъм и се влагаме по същия начин, няма как да не дойдат и резултатите. Атмосферата помогна да се получи красив и динамичен мач и играчите да имат мотивацията. В предния ни мач със Септември имаше 50 човека на стадиона. Това не е ОК. Футболистите трябва да свикват с атмосферата, която бе днес. Мисля, че зрителите в Добрич ще продължат да посещават мачовете и ние ще играем при такава атмосфера. Това е начинът тези играчи да растат, няма как да стане по друг начин. Те трябва да свикват с напрежението, с обстановката и да бъдат адекватни на нея. Има играчи, които сме набелязали за трансфер, но те имат визови проблеми. Затова групата ни е много ограничена и имаме само 18 полеви футболисти. Чакаме още нови", завърши старши треньорът на Добруджа.