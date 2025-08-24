Кораби на турските военноморски сили участваха в парад през Босфора в рамките на технологичен фестивал

Кораби на турските военноморски сили участваха днес в голям парад през Босфорския проток в Истанбул като част от военноморския сегмент на най-големия технологичен фестивал в Турция - Теконфест (Teknofest), съобщава електронното издание на в. "Хюриет дейли нюз".

Общо девет плавателни съда, включително флагманския амфибиен десантен кораб "Анадолу", историческата яхта "Саварона" и подводницата "Хъзърреис", плаваха през Босфора във впечатляваща демонстрация на военноморска мощ и наследство, отбелязва изданието.

Процесията започна в квартал Саръйер и стигна до Долмабахче, където президентът Реджеп Тайип Ердоган прие военноморския салют. След това флотилията продължи към азиатския бряг до Малтепе, където празничната церемония завърши.

Военноморският спектакъл отбеляза откриването на сегмента "Синьо отечество" на Текнофест, който ще продължи на 30 и 31 август в централата на военноморската корабостроителница в Истанбул.

Изданието отбелязва, че един от забележителните моменти в парада е било участието на "Саварона" - яхтата на основателя на съвременна Турция Мустафа Кемал Ататюрк. След продължителна реставрацията плавателният съд се присъедини отново към флота за първи път от десетилетия.

Същевременно "Анадолу", първият десантен кораб, произведен в Турция, завърши своето "Пътуване на победата" - символично плаване, което започна в северозападния окръг Чанаккале в чест на 954-тата годишнина от Битката при Манцикерт - знаково събитие в историята на селджукските турци, чиято победа през 1071 г. отваря пътя за масовото им заселване в Мала Азия и възникването по-късно на Османската империя.

Плавателният съд се присъедини към парада в Босфора като кулминация на тази възпоменателна мисия, отбелязва "Хюриет дейли нюз".