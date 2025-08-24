Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч ще представи пред общинските съветници в града информация за предприетите мерки за справяне с безводието

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски ще представи пред общинските съветници в града информация за предприетите мерки за справяне с безводието. Това ще стане на следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч, което е насрочено за 28 август. Точката е част от проекта за дневния ред, публикуван на страницата на общинската администрация.

В писмото си до Общинския съвет Събевски посочва, че предприетите от дружеството мерки за справяне с безводието са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.

След направено проучване, моделиране и анализ на водопроводните мрежи на населените места, ползващи вода от водоснабдителна група „Черни Осъм” — гр. Ловеч и селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Хлевене, Сливек, Изворче, Скобелево, Лисец, Баховица, Славяни и Слатина, както и направени измервания на водни количества и налягане в продължение на месец, се набелязаха проблемни зони и участъци. От първостепенно значение са съоръженията, захранващи по-голям брой потребители и по тази причина предприетите мерки са свързани основно с водоснабдителната мрежа на град Ловеч.

При проведените срещи с кмета на община Ловеч са посочени и обсъждани набелязаните проблемни зони и участъци, дадени са препоръки за търсене на финансиране за цялостната им реконструкция.

От началото на годината по магистрален водопровод (ВМ) „Черни Осъм” и населените места водоснабдени от водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм” са отстранени общо 238 аварии по водопроводната мрежа, отчита Събевски.

„ВиК” АД - гр. Ловеч е аварийно дружество, разполага с ограничен финансов ресурс, което означава, че разчита изцяло на финансиране от Ваша страна за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа описани по горе“, се казва още в писмото на изпълнителния директор.