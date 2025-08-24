Дармщадт на Фабиан Нюрнбергер направи нулево равенство с Херта Берлин във Втора Бундеслига

Отборът на Дармщадт с българския национал Фабиан Нърнбергер в редиците си завърши 0:0 в Херта Берлин при домакинството си от третия кръг на Втора Бундеслига.

Нюрнбергер започна традиционно като титуляр по десния фланг на защитата и остана цял мач на терена, като получи една от най-високите оценки за изявите си. Защитникът игра 82 пъти с топката и постигна 89% точност на подаванията си. Нюрнбергер успя и при един от двата си опита за дрибъл срещу съперник.

Дармщадт затвърди отличното си представяне от началото на сезона, като за първи път загуби точки, но въпреки това е на второ място в класирането със 7 точки, като изостава единствено от лидера Хановер.