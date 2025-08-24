Враца беше домакин на международен турнир по делтапланеризъм

Участници от Германия, Словакия, Хърватия, Гърция, Чехия и България се включиха в поредното издание на Международен турнир по делтапланеризъм, проведен във Враца, каза за БТА един от организаторите Сашо Вълков. Той допълни, че предстои обявяване на резултатите и официално награждаване тази вечер.

Международно състезание по делтапланеризъм „Balkan championship Okolchiza open” се възобнови от 2017 година. Преди това поради различни причини имаше прекъсване. Враца има история и традиции в този спорт, допълни Вълков, който е и управител на Общинското предприятие „Спорт и туризъм“.

Състезателите са показали умения в дисциплините кънтри и затворен маршрут. Вълков добави, че местата, откъдето се стартирауса връх Околчица и местността Пъстрина. Понякога се ползва и терен до село Мало Пещене, но всичко зависи от посоката на вятъра, добави Вълков. В този спорт е много важно да има насрещен вятър, затова всеки ден се събирахме и предвид прогнозите за времето определяхме мястото на отлитане, разказа Вълков. По думите му спортът е красив, но зад това стоят много часове труд, умения и знания и голяма физическа подготовка.

Клуб по въздушни спортове „Делта клуб - Враца” са основни организатори, със съдействието на Община Враца. За седми път се провежда Международният турнир по делтапланеризъм.