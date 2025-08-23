В Хърватия бе отбелязан Европейският ден в памет на жертвите на тоталитарните и авторитарните режими

По повод Европейският ден в памет на жертвите на тоталитарните и авторитарните режими в местността Сошице, в планината Жумберак до столицата Загреб, бяха погребани тленните останки на 814 жертви, убити от югославските партизани след превземането на град Крашич през януари 1943 г. и от войници на югославската армия през май и юни 1945 г.

В дълбоката яма на пещерата „Язовка“ през 1989 г. са открити тленни останки, които са ексхумирани от масовия им гроб чак през 2020 г. Те са предимно на цивилни лица, на ранени хърватски войници и медицински работници от болницата „Св. Дух“, отведени от войници на югославската армия през май 1945 г., от които 13 са жени и 801 мъже. От тях три са деца под 16-годишна възраст, 96 жертви са на възраст между 16 и 20 години, а повечето от тях – 645, са били на възраст между 20 и 35 години. Само 70 жертви са на възраст между 35 и 70 години.

Светата заупокойна литургия бе водена от кардинал Дражен Кутлеша, загребски архиепископ и митрополит, председател на Хърватската епископска конференция.

На възпоменателната церемония присъстваха вицепремиерът и министър на хърватските ветерани Томо Медвед и председателят на Комисията за жертвите на Втората световна война Иван Пенава.

Заместник министър-председателят и министър на хърватските ветерани Томо Медвед, заяви, че днешното възпоменание е и призив за безкомпромисно осъждане на престъпленията на комунистическия режим, както е посочено в декларацията на Хърватския парламент и в резолюцията на Европейския парламент.

„Като държава ние осъждаме и почитаме всички невинни жертви на всеки тоталитарен режим, защото всяка невинна жертва заслужава памет и уважение. Наше постоянно задължение е да разкриваме истината за престъпленията, да осъждаме извършителите и да отдаваме почит на всички жертви, за да не бъде забравена и никога да не се повтори. Ние сме наясно, че и престъпленията, извършени по време на Втората световна война от нацисткия и фашисткия режим, са оставили дълбоки рани в хърватския народ и в цяла Европа“, подчерта министърът.

На гроба, където след това бяха погребани тленните останки, Министерство на хърватските ветерани е издигнало паметник, дело на скулптора академик Кузма Ковачич, на който има надпис: „В памет на 814-те жертви, убити от партизаните, югославската армия и комунистическия режим по време и след Втората световна война“.

Събитието бе предавано на живо по Първи канал на Хърватската телевизия (ХРТ).