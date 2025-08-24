Християн Петров влезе като резерва при втора поредна загуба на Хееренвеен в нидерландското първенство

site.btaХристиян Петров влезе като резерва при втора поредна загуба на Хееренвеен в нидерландското първенство
Българският национал Християн Петров влезе като резерва за своя Хееренвеен при загубата с 1:2 от Твенте в мач от нидерландското футболно първенство.
Бившият бранител на ЦСКА се появи на терена в 81-ата минута на мястото на Василиос Загартис, когато Хееренвеен губеше в резултата с 0:1.
Даан Ротс даде аванс на Твенте в 12-а минута, а пет преди края Наджи Юнювар удвои за Твенте.
В добавеното време Хееренвеен върна един гол чрез Вацлав Сейк.
В края на мача Люк Брауърс от Хееренвеен получи червен картон.
Това е втора поредна загуба за Хееренвеен в Ередивизи и тимът е 15- и в класирането с една точка от първите три кръга.
/МД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина