Християн Петров влезе като резерва при втора поредна загуба на Хееренвеен в нидерландското първенство

Мирослав Димитров
Снимка: Никола Узунов/БТА
Амстердам,  
24.08.2025 16:42
 (БТА)

Българският национал Християн Петров влезе като резерва за своя Хееренвеен при загубата с 1:2 от Твенте в мач от нидерландското футболно първенство.  

Бившият бранител на ЦСКА се появи на терена в 81-ата минута на мястото на Василиос Загартис, когато Хееренвеен губеше в резултата с 0:1. 

Даан Ротс даде аванс на Твенте в 12-а минута, а пет преди края Наджи Юнювар удвои за Твенте. 

В добавеното време Хееренвеен върна един гол чрез Вацлав Сейк. 

В края на мача Люк Брауърс от Хееренвеен получи червен картон. 

Това е втора поредна загуба за Хееренвеен в Ередивизи и тимът е 15- и в класирането с една точка от първите три кръга.

 

/МД/

Към 17:39 на 24.08.2025 Новините от днес

