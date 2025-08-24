Подробно търсене

Борислава Бибиновска
БТА, София (24 август 2025) Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Снимка: Владимир Шоков/БТА (БТ)
София ,  
24.08.2025 18:37
 (БТА)

Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за възникването на огъня бе подаден около 15:00 ч. днес.

Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пожарът в „Кръстова вада“ обхвана сухи треви и храсти. На място бяха изпратени шест екипа на пожарната.

/ВД/

