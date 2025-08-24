site.btaЛокализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“
Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за възникването на огъня бе подаден около 15:00 ч. днес.
Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Пожарът в „Кръстова вада“ обхвана сухи треви и храсти. На място бяха изпратени шест екипа на пожарната.
/ВД/
