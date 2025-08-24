Подробно търсене

Николета Василева
снимка : Николета Василева
София ,  
24.08.2025 16:35
 (БТА)

Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".  

Сигналът е подаден в 15:06 часа. Изпратени са шест екипа от Столичната пожарна. Горят сухи треви и храсти.

Все още не е установена площта и причината за пожара, допълниха от пожарната. 

 

/ВД/

