"Иноксис" в Разград предлага кариерни възможности за инженер конструктори, заварчици и монтажници

Дружество "Иноксис" (Inoxsys) – Разград предлага кариерни възможности за инженер конструктори, каза за БТА главният изпълнителен директор на фирмата Радомир Рашков.

Основната дейност на дружеството е свързана с изработването на нестандартни метални изделия и оборудване от неръждаема, поцинкована и черна стомана, проектирани и конструирани за фармацията, козметичната, минната, химическата и хранително-вкусовата промишленост, аграрното стопанство, енергетиката и тежката индустрия. Екипът на фирмата към този момент е близо 90 души. Сред квалифицираните кадри са опитни инженери, производствени специалисти и механици.

"Превърнахме се в предпочитан доставчик на резервоари, съдове, топлообменници и системи за обработка на насипни продукти на водещи в индустрията компании като Биовет, Каолин, Ей Ди Ем (ADM), "Куарцверке" (Quarzwerke), "Хувефарма" (Huvepharma). Дружеството изпълнява поръчки и на компании като "Нестле" (Nestle), "Тева" (Teva) и др. Разширяваме дейността си на международния пазар, като работим с фирми от Франция, Германия. Същите лидери ни избират и при проекти за монтаж на цялостни промишлени инсталации поради нашия богат опит в областта. Работата е сложна, изисква сериозна организация, хора с дълбоко техническо познание, затова залагаме на висококвалифицирани кадри", посочи Рашков. Той подчерта, че освен инженер конструктори недостиг във фирмата има на заварчици и монтажници, които по думите му също спадат към висококвалифицираните кадри заради спецификата на работа.

Главният изпълнителен директор на "Иноксис" подчерта, че намирането на такива кадри става все по-трудно. Според него образователната система от години не отговаря адекватно на нуждите на машиностроителната индустрия, а завършващите с инженерни специалности избират да се реализират в по-големите областни градове или да се развият в IT сферата. "За да събудим интереса на младите хора и да ги подпомогнем в професионалната им реализация, работим по програми за дуално обучение, като даваме възможност на гимназистите в реална работна обстановка да усвояват практически умения. През годините сме били база за провеждане на практика на ученици, предлагали сме и стипендиантска програма, в която да подготвим бъдещи технически ръководители и инженери. Част от практикувалите при нас останаха да работят в предприятието и сега са едни от най-добрите ни специалисти", обясни Радомир Рашков.

Той заяви, че заради работата с чуждестранни компании и доставчици е предимство служителите в "Иноксис" да знаят английски език. Сред изискванията са работещите във фирмата да са инициативни, любопитни, амбициозни, но и да се отнасят с цялата необходима отговорност към работата си.

От металообработващото предприятие са отворени и за завръщащи се от чужбина специалисти. Самият Радомир Рашков през 2014 г. решава да се откаже от кариерата си в авиоиндустрията в Англия и да се върне, за да развие бизнеса с производството и монтажа на индустриалното оборудване.

Изпълнителният директор на "Иноксис" отбелязва, че фирмата реализира различни по сложност и мащаб проекти - от първоначалния дизайн, през изработката, до сглобяването, инсталирането на място и допълнителните проверки, и поддръжката. Фирмата инвестира в иновативно оборудване и подобрения в производствената си база, прилага доказано добри управленски практики.

Радомир Рашков добавя, че технологиите проникват все повече във всекидневието ни и имат голямо влияние върху различни аспекти на живота. Затова апелът му към младите хора е да ги използват и внедрят към по-традиционните производства, като индустриалното оборудване.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.