Аджерпрес: Трасе за тобоган ще бъде изградено в румънския планински курорт Парънг с европейско финансиране

Трасе за тобоган (вид шейна – б.ред.) ще бъде изградено в планинския курорт Парънг в румънския окръг Хунедоара на терени, отдадени на концесия от местните власти чрез публичен търг, съобщи Аджерпрес специално за БТА.

Изпълнител е частна компания, която е успяла да осигури необходимото европейско финансиране за проекта.

„Парънг се нуждае от такава инвестиция, за да даде тласък на туризма главно през лятото. Атракционът със сигурност ще привлече повече туристи, някои дори през зимата, защото ще бъде отворен през не толкова студените дни“, каза кметът на Петрошани Тибериу Якоб-Ридзи пред Аджерпрес тази седмица.

Трасето с дължина от 1200 м ще бъде разположено в района Пойеница и ще бъде достъпно през всички сезони.

Проектът в момента е на етап издаване на разрешение за строеж, след което ще започнат процедурите по начало на строителните дейности.

Кметът каза, че спечелилият търга за концесията на земята трябва да започне строителството най-много до една година и прогнозира, че обектът трябва да бъде готов за около 12 месеца от началото на строителството. Той оцени проекта като „конкретен пример за устойчивото развитие на региона“.

