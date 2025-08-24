Жителите на село Ситово протестираха срещу безводието

Жителите на село Ситово излязоха на протест днес срещу системните проблеми със снабдяването с питейна вода. Това съобщи в писмо до медиите Борислав Матеев, общински съветник от групата на “Демократична България” в Общински съвет - Пловдив. Според информацията проблемите с безводието в селото са от години, но ескалират от 2024 г. и продължават до момента.

„Има дни, в които сме изцяло без вода. Търпението ни се изчерпа. Не може да се продължава така, искаме спешни мерки“, заявиха протестиращите.

Общинския съветник от „Демократична България“ и член на Националния съвет на „Да, България“ доктор Борислав Матеев е присъствал на протеста и заявява, че исканията на жителите на селото са справедливи.

Матеев е поел ангажимент чрез депутатите на „Да, България“ да се съдейства за организиране на работна среща между ръководството на ВиК, областния управител проф. Христина Янчева и кмета на Община „Родопи“ Павел Михайлов, се посочва още в писмото.

„Тук не става въпрос просто за безводие! Касае се за лошо управление, остаряла инфраструктура и липса на координация и адекватно управление на процесите! Затова още днес запознах народните ни представители, за да се търси и намери устойчиво и справедливо решение. Необходими са бързи и целенасочени действия. Недопустимо е в 21 век да има населени места, които са потърпевши от безводието“, казва още Борислав Матеев.

Жителите на Ситово са категорични, че ако не бъдат предприети адекватни мерки, ще организират нови и по-радикални протести.