Двама нидерландски младежи са открити мъртви в хотел в Истанбул

Двама младежи от Нидерландия са открити мъртви в хотел в Истанбул, а баща им е бил хоспитализиран, съобщиха днес турските медии, които изглежда подозират, че причината е в храната, която семейството е консумирало, предаде АФП.

Според частната телевизия НТВ двете момчета на възраст 15 и 17 години са били мъртви при пристигането на полицията и спасителните екипи, които са били извикани от хотела, в който били отседнали в истанбулския квартал Фатих.

"При пристигането на линейките била констатирана смъртта на двете деца. Бащата бил транспортиран в болница с линейка", съобщава телевизионният канал, според който тримата, които били на почивка в Турция, се отишли в петък в централния туристически квартал Таксим, за да вечерят.

НТВ и информационният сайт Хабер Тюрк уточняват, че 57-годишният баща е бил откаран в болница в шоково състояние, като заявил пред полицията, че е придружил синовете си на вечеря в квартал Таксим, но той самият не е ял нищо.

Телевизията цитира служителя на хотела Мехмет Кърдаг, който чул бащата да вика за помощ.

"Той викаше децата си. Когато почуках на вратата и влязох, двамата синове бяха мъртви, единият в леглото, другият на пода (...) Когато пристигнаха линейките, двамата младежи бяха починали. Бащата беше в шок", разказва той.



НТВ уточнява, че полицията е започнала разследване.