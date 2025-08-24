Пътуването със самолет в Нидерландия поскъпва леко догодина

От 1 януари 2026 г. пътниците в Нидерландия ще плащат малко повече за своите самолетни билети, тъй като летищните такси се увеличават от 29,40 евро на 30,25 евро на билет. Това изчислява туристическата организация А Ен Ве Ер ("Алгемеене Недерландзе Веренгинг ван Райзенондернеминген" - ANVR), която защитава интересите на предприятията в туристическия сектор.

Билетите ще поскъпнат с 2,9 процента в сравнение с тази година, пише информационният сайт "Ню". Обикновено летищната такса се променя леко нагоре или надолу всяка година заради инфлацията.

Увеличението е част от данъчния план, който ще бъде представен в Деня на принца - денят в Нидерландия, когато правителството внася бюджета в парламента и тази година ще бъде 16 септември. Сумата обикновено става официална едва през декември, но според директора на А Ен Ве Ер Валтер Шут е важно тази сума да бъде известна още сега.

А Ен Ве Ер иска да предотврати затрудненията на авиокомпаниите. Сега те могат да прехвърлят увеличението навреме. "По този начин предотвратяваме изненадата на пътниците с допълнителни такси", обяснява Шут.

Освен това за 2027 г. се очакват по-големи тежести, тъй като нидерландското правителство иска да увеличи значително данъка върху дългите полети. Това може да означава 50 до 70 евро допълнително за билет или дори повече.

Полетите все още са по-евтини от влака

А Ен Ве Ер е категорично против тези планове. Браншовата организация очаква ставката за полетите отново да се превърне в гореща тема при сформирането на новото правителство през есента след предсрочните избори на 29 октомври.

Експертите и екологичните организации са на друго мнение. Полетите в Европа все още са по-евтини от пътуването с влак, например, както показа неотдавнашно проучване на "Грийнпийс" (Greenpeace). В същото време те са по-вредни за околната среда.

Според публикацията липсата на акциз върху керосина и фактът, че билетите за самолет не се облагат с ДДС, правят пътуването със самолет все още по-изгодно. Ето защо данъкът върху самолетните билети е необходима мярка за по-справедливост в авиационния сектор, твърди "Грийнпийс".