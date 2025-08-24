Отстраненият от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик обяви номинация за нов премиер

Отстраненият от длъжност президент на босненската Република Сръбска свика днес пресконференция, за да обяви номинация за премиер, който да състави ново правителство в населената предимно с етнически сърби съставна част на Босна и Херцеговина, съобщава ХИНА.

Агенцията отбелязва, че Додик е обявил номинацията за премиер, въпреки че "вече няма конституционни или законови правомощия затова", след като беше осъден от Съда на Босна и Херцеговина на една година затвор и шест години забрана да заема публични длъжности заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност.

В началото на изминалата седмица досегашният премиер на Република Сръбска Радован Вишкович подаде оставка, която беше приета от парламента на полуавтономната единица в петък.

Додик заяви днес, че новият кандидат за премиерския пост е Саво Минич, настоящ министър на здравеопазването.

Решението идва, след като опозицията отхвърли поканата му да предложи номинация в рамките на усилия за създаване на правителство на националното единство.

На пресконференцията Додик обеща, че новото правителство ще увеличи средната заплата до 1000 евро, ще раздаде социални помощи, ще осигури нови инвестиции и ще постигне растеж на брутния вътрешен продукт от 3,5 процента.

Той обяви също приемането на серия от закони, които, по думите му, значително ще подсилят Република Сръбска, "независимо какво мисли ЕС или останалата част от международната общност".

"ЕС вече не може да бъде нашата ориентация, затова искам от вас да намалите всички операции, свързани с какъвто и да е европейски път", заяви той в обръщение към Минич, на когото даде едногодишен срок да приложи плановете му.

Той добави, че се надява да получи подкрепа от Съединените щати, по-специално от администрацията на Доналд Тръмп.

Додик планира да внесе номинацията в парламента на Република Сръбска и очаква тя да бъде одобрена, тъй като неговият Съюз на независимите социалдемократи все още има мнозинство.

ХИНА отбелязва, че подобно назначение е незаконно и неконституционно, тъй като номинацията трябва да бъде предложена от президента на съставната единица, а този пост в момента е вакантен, след като Централното избирателно бюро на Босна и Херцеговина отне мандата на Додик след окончателното решение на съда, който го осъди на една година затвор и му наложи шестгодишна забрана да заема публични длъжности.

Късно вечерта в петък парламентът на Република Сръбска одобри по негово искане свикване на референдум на 25 октомври, на който гласоподавателите да бъдат попитани дали съдебното решение за отстраняване на Додик трябва да бъде спазено.

Делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина предупреди, че съдебни решения и конституцията не могат да бъдат оспорвани чрез референдуми.

"Решението на съда на Босна и Херцеговина срещу Милорад Додик е окончателно и обвързващо и трябва да бъде спазвано. Подлагането на съдебно решение на обществен вот противоречи на върховенството на закона и независимостта на съдебните органи", посочи делегацията на ЕС в Сараево.