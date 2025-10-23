АНА-МПА: Мицотакис изтъкна „360-градусовата“ визия за отбрана на Европа, каквато винаги е била позицията на Гърция

При пристигането си днес за Европейския съвет в Брюксел гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази задоволството си от включването в заключенията на Европейския съвет на гръцки инициативи, свързани с обща европейска отбрана, независимо дали те се отнасят до цялостното отбранително покритие на европейската територия, или до конкретни проекти като европейския противоракетен щит.

Мицотакис засегна и въпроса за конкурентоспособността, заявявайки, че не може да има европейска конкурентоспособност без ниски цени на енергията за всички страни членки на ЕС.

По отношение на жилищният въпрос, той припомни инициативите, предприети от гръцкото правителство, като например „отстъпка на един месечен наем на наематели в края на ноември“, но също така подчерта, че трябва да се намери начин чрез европейския бюджет да се облекчат европейските граждани, живеещи в жилища под наем.

Следва пълното изявление на Мицотакис при пристигането му за срещата на Европейския съвет:

„От многото въпроси, които имаме в дневния ред на Европейския съвет, позволете ми да отбележа три, на които отдавам особено значение.

Първият се отнася до отбраната. Ясно е, че е постигнат значителен напредък по въпроса за предприемането на съвместни европейски инициативи за отбранителни проекти, които засягат всички европейски страни.

Бих искал да изразя задоволството си, че заключенията на Европейския съвет включват отбранителната визия на Европа с 360-градусов подход. Това винаги е била последователна гръцка позиция.

Бих искал също да изразя задоволството си, че гръцките инициативи, които бяха представени преди време, като например общ противоракетен щит за Европейския съюз, изглежда набират скорост и са включени в пътната карта на Европейската комисия, представена преди няколко дни.

Вторият въпрос, върху който бих искал да се спра, е този за конкурентоспособността. Европейската конкурентоспособност не може да съществува без ниски цени на енергията и е ясно, че днес има големи разлики в цените на енергията между европейските страни.

Радвам се, че това е нещо, което вече се признава и че Европейската комисия е поела конкретни ангажименти за това, как можем да постигнем по-ниски цени на енергията в Европа като цяло, така че да няма такива съществени разлики, които са в ущърб на някои страни членки на Европейския съюз.

Третият въпрос, който се радвам, че се обсъжда на ниво Европейски съвет, е жилищният въпрос. Гръцкото правителство предприе серия от инициативи, за да се справи с увеличената цена на жилищата.

Трябва да отбележа, че в края на ноември ще бъде върнат един цял наем на всички наематели в страната ни, но е много важно да се обясни, че този въпрос има и европейско измерение и да се помисли как, по какъв начин, следващият европейски бюджет може да използва европейски средства за решаване на този проблем, особено за тези от нашите съграждани, които живеят под наем.

Младите европейци не трябва да чувстват, че придобиването на собствен дом е несбъдната мечта“.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)