Протестиращи учители се сблъскаха с полицията в централната част на Атина

Учители и родители, протестиращи срещу усилията на властите за по-рационално използване на класни стаи в няколко училища, влязоха в сблъсък с полицията в централния атински квартал Метаксургио тази сутрин, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Протестиращите се събраха тази сутрин пред Дирекцията за начално образование на Първи район на Атина, за да изразят несъгласието си с планирано сливане на 15 класа в 12 местни държавни училища. Учителите осъдиха мярката като „антиобразователна“, заявявайки, че тя лишава младежите в засегнатите училища от правото им да получат еднакво образование с връстниците си.

По време на протеста част от демонстрантите нахлуха в сградата и окачиха транспаранти, а екипите за борба с безредиците на гръцката полиция отговориха със сълзотворен газ и светлинно-звукови гранати.