Арда пуска в продажба билетите за реванша с полския Ракув в Лигата на конференциите утре

От Арда съобщиха, че от утре в продажба ще бъдат билетите за реванша с полския Ракув в Лигата на конференциите. Срещата е в четвъртък от 21:00 часа на стадион "Арена Арда".

"Уважаеми фенове на Арда, бихме искали да Ви информираме, че от утре 25 август в продажба ще бъдат пуснати билетите за срещата реванш от турнира Лига на конференциите между Арда и полския Ракув. Двубоят е на 28 август от 21:00ч. на "Арена Арда". Касите ще бъдат със следното работно време:

понеделник (25 август) 10:00 - 17:00

вторник (26 август) 10:00 - 17:00

сряда (27 август) 10:00 - 19:00

четвъртък (28 август) 10:00 до края на първото полувреме

Цени на билетите:

Сектор "А" ложа - 25лв

Сектор "А","Б","В","Гости" - 15лв

Деца до 14-годишна възраст влизат безплатно, след попълване на декларация за придружител", написаха от клуба.