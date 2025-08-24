Евертън започна с чиста победа над Брайтън на новия си стадион "Хил Дикинсън"

Евертън направи мечтан дебют на новия си стадион "Хил Дикинсън", като спечели срещу Брайтън с 2:0. Илиман Ндиай, който вкара последния гол за "карамелите" на "Гудисън Парк", като се разписа два пъти при успеха над Саутхямптън с 2:0 на 18 май. Сега той вкара и първото попълнение при откриването на новия дом на клуба от Ливърпул, като получи чудесна асистенция от Джак Грийлищ в 23-ата минута. Бившият ас на Манчестър Сити Грийлиш подаде и за втория гол на Джеймс Гарнър в 52-рата минута след много силен и точен удар в десния ъгъл на вратата на "чайките". Резултатът обаче можеше да бъде съвсем различен, след като през първото полувреме два пъти гредите помагаха на Евертън след шутове на Каору Митома и Ян-Пол ван Хеке. Четвърт част преди края на мача английският национален вратар Джордън Пикфорд спаси дузпа на Дани Уелбек от Брайтън. Това бяха първи три точки за отбора на Дейвид Мойс през сезона, който се изкачи на осмо място в класирането, а Брайтън е на 17-а позиция само с точка.

В другиа мач във Висшата лига по същото време Кристъл Палас и Нотингам завършиха 1:1. Исмаила Сар изведе домакините от Лондон напред в резултата в 37-ата минута, Калъм Хъдсън-Одой изравни за Нотингам десетина минута след началото на втората част. Така Нотингам е в Топ 4 с четири точки, а Кристъл Палас е на 12-а позиция, като има два пункта в актива си.



Първенство на Англия по футбол, срещи от втория кръг във Висшата лига:

Кристъл Палас - Нотингам 1:1 Евертън - Брайтън 2:0 по-късно днес: Фулъм - Манчестър Юнайтед в понеделник: Нюкасъл - Ливърпул от събота: Манчестър Сити - Тотнъм 0:2 Бърнли - Съндърланд 2:0 Брентфорд - Астън Вила 1:0 Борнемут - Уулвърхямптън 1:0 Арсенал - Лийдс 5:0 от петък: Уест Хям - Челси 1:5 В класирането водят Арсенал и Тотнъм с по 6 точки, пред Челси и Нотингам с 4.