Осасуна спечели минимално срещу Валенсия

Осасуна спечели с 1:0 у дома срещу Валенсия в двубой от втория кръг в Примера дивисион.

Гол на Анте Будимир след асистенция на Валентин Розие в деветата минута осигури трите точки в полза на отбора от Памплона.

Защитникът на гостите Хосе Гая получи червен картон, след като остана последен в отбраната на гостите и фаулира откъсващия се на голова позиция Виктор Муньос.

Осасуна пропусна да направи победата си по-изразителна чрез голмайстора Будимир след почивката. Имаше и отменени попадения за двата отбора заради положения на засади.

Домакините записаха първи успех през сезона, докато Валенсия остава със само една точка до момента.

По-късно днес Реал Мадрид гостува на Овиедо.

Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига: Осасуна - Валенсия 1:0 по-късно днес: Реал Сосиедад - Еспаньол Виляреал - Жирона Овиедо - Реал Мадрид Леванте - Барселона 2:3 Майорка - Селта 1:1 Атлетико Мадрид - Елче 1:1 в понеделник: Атлетик Билбао - Райо Валекано Севиля - Хетафе от петък: Бетис - Алавес 1:0