Осасуна спечели минимално срещу Валенсия
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
24.08.2025 20:19
Осасуна спечели с 1:0 у дома срещу Валенсия в двубой от втория кръг в Примера дивисион.

Гол на Анте Будимир след асистенция на Валентин Розие в деветата минута осигури трите точки в полза на отбора от Памплона.

Защитникът на гостите Хосе Гая получи червен картон, след като остана последен в отбраната на гостите и фаулира откъсващия се на голова позиция Виктор Муньос. 

Осасуна пропусна да направи победата си по-изразителна чрез голмайстора Будимир след почивката. Имаше и отменени попадения за двата отбора заради положения на засади.

Домакините записаха първи успех през сезона, докато Валенсия остава със само една точка до момента.

По-късно днес Реал Мадрид гостува на Овиедо.

Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига:

Осасуна - Валенсия     1:0

по-късно днес:
Реал Сосиедад - Еспаньол
Виляреал - Жирона
Овиедо - Реал Мадрид

Леванте - Барселона    2:3
Майорка - Селта        1:1
Атлетико Мадрид - Елче 1:1

в понеделник:
Атлетик Билбао - Райо Валекано
Севиля - Хетафе

от петък:
Бетис - Алавес         1:0

