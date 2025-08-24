Защитник на Хамбургер ШФ лиши отбора си от победа при завръщането на тима в Бундеслигата

Хамбургер ШФ направи равенство 0:0 като гост на Борусия Мьонхенгладбах при завръщането си в Бундеслигата на Германия. Бившите европейски шампиони обаче могат горчиво да съжаляват за това, че не взеха победата, след като техният защитник Уилям Микелбренчиш ги лиши от успеха.

В 89-ата минута бранителят, който се бе появил в игра само три минути по-рано, игра с топката в момент, в който се намираше в засада. Той я прати в мрежата и попадението беше отменено заради засада. От повторенията обаче се видя ясно, че намесата му на самата голлиния е напълно ненужна, тъй като изстрелът на неговия съотборник така или иначе влизаше във вратата на домакините.

Иначе тимът от Гладбах очаквано бе по-активният през целия мач, но "жребчетата" така и не успяха да пробият добре окомплектованата отбрана на Хамбургер. Най-добрата възможност за тях бе в 44-тата минута, когато обаче Харис Табакович стреля в аут от близка дистанция.

Първенство на Германия по футбол, мачове от първия кръг в Бундеслигата: Майнц 05 - Кьолн 0:1 Борусия Мьонхенгладбах - Хамбургер ШФ 0:0 от събота: Байер Леверкузен - Хофенхайм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 1:3 Хайденхайм - Волфсбург 1:3 Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен 4:1 Унион Берлин - Щутгарт 2:1 Санкт Паули - Борусия Дортмунд 3:3 от петък: Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг 6:0