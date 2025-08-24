С два гола на Мартин Петков Ботев Враца победи Добруджа

Първенство на България по футбол, срещи от шестия кръг в Първа лига: Добруджа - Ботев (Враца) - 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Мартин Петков 5, 0:2 Мартин Петков 41 от 20:15 часа: ЦСКА - ЦСКА 1948 от събота: Монтана - Септември - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54 Черно море - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Георги Лазаров 29, 1:1 Адриан Кова 90+2 в понеделник от 19:00 часа: Славия - Арда от петък: Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0 Берое - Лудогорец - отложен Ботев (Пловдив) - Левски - отложен временно класиране: 1. Лудогорец 5 4 1 0 11:1 13 точки 2. Левски 5 4 1 0 11:2 13 3. Черно море 6 3 3 0 11:4 12 4. Локомотив Пловдив 6 3 3 0 6:3 12 5. Локомотив София 6 2 4 0 6:2 10 6. ЦСКА 1948 5 3 1 1 7:5 10 7. Ботев Враца 6 1 4 1 5:4 7 8. Добруджа 6 2 0 4 6:9 6 9. Арда Кърджали 4 1 2 1 6:2 5 10. Берое 5 1 2 2 5:9 5 11. Монтана 6 1 2 3 4:11 5 12. Спартак Варна 6 0 4 2 4:7 4 13. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4 14. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 15. Септември София 6 1 0 5 6:15 3 16. Славия 5 0 1 4 4:11 1