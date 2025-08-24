Подробно търсене

С два гола на Мартин Петков Ботев Враца победи Добруджа

Георги Крумов
С два гола на Мартин Петков Ботев Враца победи Добруджа
С два гола на Мартин Петков Ботев Враца победи Добруджа
БТА, Добрич (24 август 2025) Футболна среща от шестия кръг на efbet Лигата се провежда на стадион "Дружба в Добрич", където Добруджа играе срещу Ботев (Враца)Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова (БТ)
Добрич,  
24.08.2025 19:45
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от шестия кръг в Първа лига:

Добруджа - Ботев (Враца) - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Мартин Петков 5, 0:2 Мартин Петков 41

от 20:15 часа:
ЦСКА - ЦСКА 1948

от събота:
Монтана - Септември - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

Черно море - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Лазаров 29, 1:1 Адриан Кова 90+2

в понеделник от 19:00 часа:
Славия - Арда

от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен
Ботев (Пловдив) - Левски - отложен


    временно класиране:
 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки 
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. Черно море          6   3  3  0  11:4  12 
 4. Локомотив Пловдив   6   3  3  0   6:3  12
 5. Локомотив София     6   2  4  0   6:2  10
 6. ЦСКА 1948           5   3  1  1   7:5  10
 7. Ботев Враца         6   1  4  1   5:4   7
 8. Добруджа            6   2  0  4   6:9   6 
 9. Арда Кърджали       4   1  2  1   6:2   5
10. Берое               5   1  2  2   5:9   5
11. Монтана             6   1  2  3   4:11  5 
12. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
13. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
14. ЦСКА                4   0  3  1   2:3   3
15. Септември София     6   1  0  5   6:15  3
16. Славия              5   0  1  4   4:11  1

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:13 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация