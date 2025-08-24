Подробно търсене

Контузията на Букайо Сака от Арсенал не е толкова сериозна, колкото се очакваше първоначално

Асен Даскалов
AP Photo/Ian Walton
Лондон,  
24.08.2025 21:34
Контузията на Букайо Сака не е толкова сериозна, колкото се предполагаше първоначално. Нападателят на Арсенал беше заменен принудително при победата с 5:0 срещу Лийдс в събота.

Английският национал не игра в продължение на три месеца и половина заради травма на подколянното сухожилие на десния крак. Сега Сака има подобна травма и от лекарския щаб на лондончани се опасяваха, че може да се стигне до подобен период извън терена.

Все още не е ясно кога ще бъде завръщането на 23-годишния Сака.

Арсенал постигна две победи в първите два кръга от новия шампионат. В следващия си мач воденият от мениджъра Микел Артета отбор ще гостува на носителя на титлата от последната кампания Ливърпул.

Капитанът на столичани Мартин Йодегор също е с контузия, след като беше заменен при успеха срещу Лийдс в събота. Не се очаква националът на Норвегия да отсъства от терена за дълъг период.

