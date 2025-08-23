Подробно търсене

Виктор Гьокереш вкара дебютните си голове за Арсенал, Илия Груев не успя да помогне на гостуващия Лийдс

Георги Крумов
Виктор Гьокереш вкара дебютните си голове за Арсенал, Илия Груев не успя да помогне на гостуващия Лийдс
Виктор Гьокереш вкара дебютните си голове за Арсенал, Илия Груев не успя да помогне на гостуващия Лийдс
Виктор Гьокереш (в средата) откри головата си сметка за Арсенал / снимка: АП/Ian Walton
Лондон,  
23.08.2025 21:27
 (БТА)

Арсенал записа убедителна победа с 5:0 над гостуващия Лийдс Юнайтед в късния съботен мач от програмата на втория кръг на Висшата лига.

Двубоят ще се запомни с първите два гола в официален мач на новата звезда в атаката на лондончани Виктор Гьокереш, както и с дебюта на 15-годишния полузащитник Макс Дауман. За Лийдс като титуляр започна българският национал Илия Груев, но нито той, нито някой от другите му съотборници успя да изпъкне с нещо на стадион "Емиратс".

Срещата започна с натиск на Арсенал, но в първия половин час гостите от Лийдс се бранеха добре и запазваха нулевото равенство.

Тяхната защита обаче се пропука в 34-тата минута. При центриране от корнер пръв до топката стигна Юриен Тимбер, който с глава бе точен за 1:0.

В последните секунди на първата част домакините удвоиха аванса си. Илия Груев спечели топката пред собственото си наказателно поле и пробва да организира бърза атака за Лийдс. Неговият пас обаче бе пресечен от Деклан Райс, а топката се озова в Тимбер. Той веднага подаде към Букайо Сака и за англичанина не бе проблем да вкара с мощен диагонален удар за 2:0.

В 48-мата минута дойде моментът и на Гьокереш. Шведският нападател се озова в ситуация един на един с бранител на Лийдс и с удар по земята с десния крак покачи на 3:0. Осем минути след това нов гол на Тимбер след центриране от корнер направи резултата 4:0.

Малко след това в игра се появи и Макс Дауман. На 15 години и 235 дни той стана вторият най-млад играч, дебютирал във Висшата лига след съотборника си Етан Нванери. 18-годишният Нванери също игра в тази среща, като влезе като смяна в края на първото полувреме на Мартин Йодегор. Капитанът на Арсенал контузи рамото си след падане на земята и не успя да завърши първата част, а това бе и единствената негативна новина за мениджъра на "артилеристите" Микел Артета. 

В добавеното време Дауман спечели дузпа за Арсенал, която Гьокереш превърна в гол за крайното 5:0.

С победата над Лийдс Арсенал събра 6 точки и води в класирането със същия актив, какъвто има и градският съперник Тотнъм. Лийдс пък остава с 3 пункта.

 

Първенство на Англия по футбол, срещи от втория кръг във Висшата лига:

Манчестър Сити - Тотнъм     0:2
Бърнли - Съндърланд         2:0
Брентфорд - Астън Вила      1:0
Борнемут - Уулвърхямптън    1:0
Арсенал - Лийдс             5:0

в неделя:
Кристъл Палас - Нотинтам
Евертън - Брайтън
Фулъм - Манчестър Юнайтед

в понеделник:
Нюкасъл - Ливърпул

от петък:
Уест Хям - Челси            1:5

В класирането водят Арсенал и Тотнъм с по 6 точки, пред Челси с 4.

 

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:15 на 23.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация