Виктор Гьокереш вкара дебютните си голове за Арсенал, Илия Груев не успя да помогне на гостуващия Лийдс

Арсенал записа убедителна победа с 5:0 над гостуващия Лийдс Юнайтед в късния съботен мач от програмата на втория кръг на Висшата лига.

Двубоят ще се запомни с първите два гола в официален мач на новата звезда в атаката на лондончани Виктор Гьокереш, както и с дебюта на 15-годишния полузащитник Макс Дауман. За Лийдс като титуляр започна българският национал Илия Груев, но нито той, нито някой от другите му съотборници успя да изпъкне с нещо на стадион "Емиратс".

Срещата започна с натиск на Арсенал, но в първия половин час гостите от Лийдс се бранеха добре и запазваха нулевото равенство.

Тяхната защита обаче се пропука в 34-тата минута. При центриране от корнер пръв до топката стигна Юриен Тимбер, който с глава бе точен за 1:0.

В последните секунди на първата част домакините удвоиха аванса си. Илия Груев спечели топката пред собственото си наказателно поле и пробва да организира бърза атака за Лийдс. Неговият пас обаче бе пресечен от Деклан Райс, а топката се озова в Тимбер. Той веднага подаде към Букайо Сака и за англичанина не бе проблем да вкара с мощен диагонален удар за 2:0.

В 48-мата минута дойде моментът и на Гьокереш. Шведският нападател се озова в ситуация един на един с бранител на Лийдс и с удар по земята с десния крак покачи на 3:0. Осем минути след това нов гол на Тимбер след центриране от корнер направи резултата 4:0.

Малко след това в игра се появи и Макс Дауман. На 15 години и 235 дни той стана вторият най-млад играч, дебютирал във Висшата лига след съотборника си Етан Нванери. 18-годишният Нванери също игра в тази среща, като влезе като смяна в края на първото полувреме на Мартин Йодегор. Капитанът на Арсенал контузи рамото си след падане на земята и не успя да завърши първата част, а това бе и единствената негативна новина за мениджъра на "артилеристите" Микел Артета.

В добавеното време Дауман спечели дузпа за Арсенал, която Гьокереш превърна в гол за крайното 5:0.

С победата над Лийдс Арсенал събра 6 точки и води в класирането със същия актив, какъвто има и градският съперник Тотнъм. Лийдс пък остава с 3 пункта.

Първенство на Англия по футбол, срещи от втория кръг във Висшата лига: Манчестър Сити - Тотнъм 0:2 Бърнли - Съндърланд 2:0 Брентфорд - Астън Вила 1:0 Борнемут - Уулвърхямптън 1:0 Арсенал - Лийдс 5:0 в неделя: Кристъл Палас - Нотинтам Евертън - Брайтън Фулъм - Манчестър Юнайтед в понеделник: Нюкасъл - Ливърпул от петък: Уест Хям - Челси 1:5 В класирането водят Арсенал и Тотнъм с по 6 точки, пред Челси с 4.