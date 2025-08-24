Подробно търсене

Даниел Фарке: "Справедливо е да се каже, че Арсенал заслужаваше да спечели"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Ian Walton
Лондон,  
24.08.2025 10:31
 (БТА)

Мениджърът на Лийдс Юнайтед Даниел Фарке призна, че Арсенал е заслужавал да спечели в съботния двубой между двата тима във Висшата лига. Лийдс, за който титуляр бе българският национал Илия Груев, загуби с 0:5 при гостуването си.

"Справедливо е да се каже, че Арсенал заслужаваше да спечели. Не съм сигурен, че беше за 5:0, защото имаха пет удара в целта", коментира Фарке, цитиран от агенция ДПА.

"Но накратко казано, когато отбор като Арсенал е в ритъм, и то отбор, който вероятно беше най-добрият в Европа през последните няколко години по отношение на постоянство, тогава винаги е трудно за дебютанта. Трябва да приемем, че днес бяха по-добри", добави мениджърът на Лийдс.

/КМ/

