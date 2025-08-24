Мениджърът на Арсенал Микел Артета се опасява, че Сака и Йодегор ще отсъстват от игра известно време

Мениджърът на Арсенал Микел Артета се опасява, че Букайо Сака и Мартин Йодегор ще отсъстват от игра известно време, след като получиха контузии при убедителната победа с 5:0 над Лийдс на "Емирейтс" в събота.

Сака, който вкара гол в добавеното време на първото полувреме, беше заменен в 53-ата минута поради травма в подколянното сухожилие. Английският национал отсъстваше от терените три месеца и половина миналия сезон, след като беше принуден да се подложи на операция на дясното си подколянно сухожилие. Йодегор падна на дясното си рамо в началото на мача, като така и не се възстанови напълно.

Кай Хаверц също е изправен пред отсъствие от игра контузия заради на коляното и остава неясно колко дълго германският национал ще бъде извън строя.

"Това са негативите на деня. Мартин усети нещо в рамото си, когато се приземи на него. Не знаем повече. Ще трябва да бъде прегледан и да разберем малко по-конкретно", коментира Артета, цитиран от агенция ДПА.

"А Букайо усети нещо в подколянното си сухожилие, докато спринтираше. Това никога не е добър знак. Ще трябва да изчакаме и да говорим с лекарите. Той е имал подобни контузии и преди. Познава точно чувството. Вече загубихме Кай, Мартин и Букайо. Това показва колко добре подготвен трябва да си в тази лига, за да поддържаш нивото, което искаш", добави мениджърът на Арсенал.