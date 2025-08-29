Подробно търсене

Футболистът на Арсенал Кай Хаверц претърпя операция на коляното, ще отсъства от игра няколко седмици

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Jon Super
Лондон,  
29.08.2025 10:34
 (БТА)

Нападателят на Арсенал Кай Хаверц претърпя операция на коляното, но от английския клуб се надяват, че футболистът няма да отсъства дълго време, пише агенция ДПА.

Хаверц пропусна победата на Арсенал с 5:0 срещу Лийдс на "Емирейтс" миналата събота поради контузия, която получи след успеха над Манчестър Юнайтед през първия уикенд на Висшата лига.

Германският национал е претърпял "лека хирургическа процедура", както бе описана операцията от лондончани. От Арсенал смятат, че Хаверц ще отсъства седмици, а не месеци.

26-годишният Кай Хаверц отсъства от терените три месеца през миналия сезон след операция на подколянното сухожилие.

"След контузията на коляното в последния ни мач срещу Манчестър Юнайтед на 17 август, последвалите оценки и специализирани прегледи на Кай потвърдиха, че ще се наложи операция. Той претърпя успешна малка хирургическа процедура. Футболистът скоро ще започне програмата за възстановяване и рехабилитация, като всички сме изцяло концентрирани върху подкрепата към него, за да се гарантира, че той ще се върне в максимална форма възможно най-скоро", гласи изявлението на Арсенал.

Контузията на Хаверц ускори решението на клуба да привлече Еберечи Езе от Кристъл Палас.

Езе беше представен на публиката на "Емирейтс" преди победата на Арсенал над Лийдс и ще бъде готов да дебютира срещу Ливърпул на "Анфийлд" в неделя.

/КМ/

