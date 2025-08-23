Футболистите не се вълнуват от Еберечи Езе, каза мениджърът на Тотнъм Томас Франк след успеха над Манчестър Сити

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че футболистите на "шпорите" не са се нуждаели от допълнителна мотивация преди мача с Манчестър Сити заради проваления трансфер на Еберечи Езе.

Само преди седмица експертите в Англия считаха Езе за сигурен нов играч на Тотнъм, но в последния момент неговият трансфер бе осуетен от вечния съперник Арсенал, който се съгласи да плати 68 милиона лири на Кристъл Палас за правата на полузащитника. Макар и без Езе обаче Тотнъм направи отличен мач срещу Манчестър Сити, спечели с 2:0 и продължава с пълен актив и без допуснат гол от началото на сезона.

"Никога не съм говорил за някой играч, който не е част от нашия отбор, за да мотивирам тима си", каза Франк.

"На пресконференцията преди мача вчера имаше много въпроси за трансфери, но ние вече взехме двама отлични футболисти в лицето на Мохамед Кудус и Палиня. Играчите не се вълнуват от Еберечи Езе. Днес Палиня бе уау, а аз смятам, че той дори не се е приспособил напълно", добави датският специалист.

Той каза още, че е много доволен от победата.

"Горд съм с представянето ни. Втората поредна "суха" мрежа ме прави много щастлив. Работим много в дефанзивен план, но също така върху пресата, върху средния блок, върху ниския блок, върху това да блокираме изстрели. Ако запазваш "суха" мрежа, това автоматично те приближава към победата", завърши Томас Франк.