Творческо пространство „Гнездото“ в Смолян създава заетост за арт професии от различни изкуства и жанрове

Творческо пространство „Гнездото“ не само създава творчески работилници и културни събития в Смолян, но и запълва пазарна ниша за разработване на нов за родопския град продукт, съчетаващ хоби занимания и приложни изкуства. „Гнездото“ е стартъп на младите предприемачи Мариела Павлова и Димитър Данаилов, които планират ангажиране на творци от различни изкуства и жанрове в динамичния календар от занимания и ателиета. Те залагат на гъвкав бизнес модел, обновявайки темите, работилниците и събитията, което дава възможност за включване на нови творци.

Идеята е да се превърне в мултидисциплинарно творческо пространство, каквото липсваше в Смолян, обяснява Мариела Павлова. Творческият проект „Гнездото“ функционира от началото на март 2025 г., като още през първите месеци календарът със събития е запълнен. Първите организирани ателиета събират хора от различни възрасти, които следват порива си да рисуват. Заниманията „Рисуване и вино“ са под ръководството на художници и се превръщат в най-предпочитаните работилници в календара на „Гнездото“.

За резервирането на часове в ателиетата, програмата на Творческото пространство е достъпна на интернет сайт. Чрез дигиталната платформа участниците са максимално улеснени, а програмата е за целия месец, така че всеки да избере предпочитаното занимание. Създателите на „Гнездото“ уточняват, че замисълът е тези ателиета да са насочени предимно към възрастни хора, които да имат място за себе си, за творчески занимания извън рутината. Изборът на занимания за деца е достатъчно богат, но в града липсваше такова пространство, допълва Павлова. Според нея програмата все още се напасва и по отношение на уточняване кои дни и периоди са най-подходящи за организиране на подобни събития. Първите месеци от функционирането на пространството показват, че подобни инициативи също са сезонен бизнес.

Наред с ангажирането на художници за ръководители на ателиетата за рисуване, в „Гнездото“ работят в партньорство с известен дизайнер за работилница за изработване на лампи, с гримьор, майстор на произведения от кожа, писател за курс по творческо писане и др. Намеренията са творците да представят различни техники и изкуства, допълва Димитър Данаилов. Според него екипът на „Гнездото“ създава условията, за да може артистът да се занимава с това, което прави и да е спокоен за всичко останало като организация. За творческите професии организиране на подобно събитие понякога се превръща в тежест, смята Данаилов. Основателите на „Гнездото“ се заемат с менажиране, организация, реклама и маркетинг на цялото събитие.

Смолян вече припозна „Гнездото“ като място за творчество, категорични са Павлова и Данаилов. Бързо напредващата бизнес инициатива има зад гърба си не само ателиета за рисуване, създаване на сапуни, арт лампи, но и организирани бизнес и частни партита, рождени дни и празници в арт среда. Компании от момински партита дори избират Творческото пространство за занимания за изработване на сувенири.

Програмата на гнездото за октомври започва с практически курс по интериорен дизайн с ръководител Мариела Павлова, която е архитект и интериорен дизайнер. Темата на курса е интериорен дизайн за детска стая, а фокусът е насочен главно към млади семейства. Графикът през есента включва и ателие за деца за декориране на вълшебни пръчици за Хелоуин. „Гнездото“ ще продължи практиката си да организира ежеседмичен детски арт кръжок.

Бизнес планът на Творческото пространство залага на привличане на нови творци в бъдеще, включвайки ги в променящата се програма. Графикът е гъвкав и ангажиментите не са в познатата схема за работни места.

Разгръщането на творческия календар на „Гнездото“ е свързан и с плановете за привличане на аудитория от туристическия поток в Смолянска област.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.