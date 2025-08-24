Ема Ръдукану записа първа победа на Откритото първенство на САЩ по тенис след титлата си през 2021

site.btaЕма Ръдукану записа първа победа на Откритото първенство на САЩ по тенис след титлата си през 2021
Британката Ема Ръдукани направи първа победа на Откритото първенство на САЩ по тенис след титлата си в Ню Йорк преди четири години. Тя се наложи над японската квалификантка Ена Шибахара с 6:1, 6:2 само за 62 минути на корта.
"Разбира се, много, много доволна съм с този мач. Това е първата ми победа от 2021. Щастлива съм за начина, по който минах през това", каза тя след успеха.
Преди три години Ръдукани загуби още в първия кръг от французойката Ализе Корне, а през 2023 пропусна турнира заради операции на китката и глезена. През миналата година тя вече бе аутсайдер и напусна корта със сълзи на очите след още една загуба в първия кръг - този път от американката София Кенин.
22-годишната британка, която вече работи с бившия треньор на Рафа Надал Франсиско Роиг, поведе с 5:0 в първия сет, преди да го затвори с 6:1. Британката поведе с 4:0 и във втората част, с което бързо реши мача.
Напред продължи и финалистката в Ню Йорк през 2021 Лейла Фернандес от Канада, която се наложи над сънародничкта си Ребека Марино с 6:2, 6:1.
Чехкинята Маркета Воундрошова се класира за втория кръг след успех над руската квалификантка Оксана Селехметева с 6:3, 7:6 (3).
За следващата фаза се класира още една чехкиня - Тереза Валентова, която се наложи над италианката Лучия Брондзети в три сета - 6:3, 3:6, 6:4 за малко повече от два часа.
Американката Маккартни Кеслер продължи напред, като победи Магда Линете от Полша със 7:5, 7:5.
Почти без игра към втората фаза продължава и Полина Кудурметова от Русия, чиято съперничка Нурия Парисас-Диас от Испания се отказа при 2:2 в първия сет заради контузия.
/ХБ/
