Коко Гоф имаше проблеми на старта на Откритото първенство на САЩ, Наоми Осака показа добра форма

site.btaКоко Гоф имаше проблеми на старта на Откритото първенство на САЩ, Наоми Осака показа добра форма
Шампионката на Откритото първенство на САЩ по тенис от 2023 Коко Гоф (САЩ) започна участието си на тазгодишния турнир с много трудно победа над австралийката Аля Томлянович - 6:4, 6:7 (2), 7:5.
"Беше трудно. Според опита ми първият кръг винаги е по-стресиращ от финала. Това беше добър тест за мен", каза американката след успеха. В мача имаше над 100 непредизвикани грешки, като 21-годишната шампионка на "Ролан Гарос" Гоф направи цели 59. Във втория кръг Коко Гоф ще срещне сребърната медалистка от Олимпийските игра в Париж Дона Векич от Хърватия, която надигра испанката Джесика Боусас Манейро с 3:6, 7:5, 6:3.
Бившата номер 1 в света Наоми Осака от Япония се върна към отличната си форма, като се наложи над белгийката Греет Минен с 6:3, 6:4. Двукратната шампионка на "Флашинг Медоуз" направи седем аса в мача и спечели 68% от точките си на първи сервис. Осака направи 20 печеливши удара и 24 непредизвикани грешки в срещата. Във втория кръг тя ще срещне американката Хейли Батист, която надигра чехкинята Катержина Синякова със 7:5, 6:3. Осака, която се върна на корта след майчинство, има амбицията да стане първата майка с титла от Големия шлем след Ким Клайстерс, която вдигна трофея в Мелбърн през 2011.
Рускинята Анастатия Захарова спечели срещу арменката Елина Аванесян 6:3, 6:4. Тя ще играе в следващата фаза срещу Лаура Зигемунд от Германия, която победи друга рускиня - Диана Шнайдер, със 7:6 (3), 2:6, 6:3.
Напред продължава и Сорана Кристя от Румъния, която надигра аржентинката Солана Сиера със 7:5, 6:0.
В чисто американски сблъсък на старта Ашлин Крюгер победи София Кенин 5:7, 6:4, 6:2.
Екатерина Александрова от Русия надигра на старта друга рускиня, която се състезава вече за Латвия - Анастасия Севастова, с 6:4, 6:1.
/ХБ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина