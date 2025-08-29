Подробно търсене

Японската тенисистка Наоми Осака критикува Елена Остапенко за нападките й към американката Тейлър Таунзънд

Кремена Младенова
Японската тенисистка Наоми Осака критикува Елена Остапенко за нападките й към американката Тейлър Таунзънд
Японската тенисистка Наоми Осака критикува Елена Остапенко за нападките й към американката Тейлър Таунзънд
снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
29.08.2025 12:10
 (БТА)

Японската тенисистка Наоми Осака отправи критики към латвийката Елена Остапенко заради конфронтацията ѝ на корта с цветнокожата представителка на домакините Тейлър Таунзънд.

Инцидентът по време на Откритото първенство на САЩ в сряда е сред най-обсъжданите на турнира, като Остапенко обвини американката, че няма класа и образование след мача помежду им от втория кръг.

"Мисля, че това очевидно е едно от най-лошите неща, които можете да кажете на чернокожа тенисистка в спорт, в който преобладават белите", заяви Осака, цитирана от агенция ДПА.

"Познавам Тейлър и знам колко усилено е работила и колко е умна, така че тя е далеч от необразованост или нещо подобно", добави японката.

Елена Остапенко е известна като една от най-емоционалните личности в женския тур, а Наоми Осака добави: "Ако наистина ме питате за историята на Остапенко, не мисля, че това е най-щурото нещо, което е казала. Ще бъда честна. Мисля, че казаното е неподходящо. Не знам дали тя знае историята на това в Америка, но знам, че никога повече няма да го каже в живота си. Беше просто ужасно."

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка от Беларус също коментира инцидента след победата си във втория кръг, разкривайки, че е говорила с Остапенко след спора.

"Трябва да кажа, че е мила", каза Сабаленка и продължи: "Просто понякога може да загуби контрол. Има някои неща, с които да се справи в живота, и някои трудности. аЗ Просто се опитвах да ѝ помогна да се изправи пред това по-зряло, да се успокои и да бъда някой, с когото може да говори. Наистина се надявам, че един ден ще се оправи и ще се справя много по-добре. Почти сигурна съм, че не е доволна от поведението си."

Елена Остапенко се завърна на корта във "Флашинг Медоус" в надпреварата на двойки и може да се е опасявала от враждебно посрещане от публиката, но това не се случи.

Бившата шампионка от Откритото първенство на Франция отказа да изпълни медийните си ангажименти си след това, като организаторите посочиха медицински причини.

/КМ/

Свързани новини

29.08.2025 11:52

Винъс Уилямс спечели първата си победа на турнир от Големия шлем след успех в мача на двойки с Лейла Фернандес

Американката Винъс Уилямс спечели първата си победа в турнир от Големия шлем, като това стана на двойки на Откритото първенство на САЩ, предаде ДПА. Въпреки че загуби мача си на сингъл срещу чехкинята Каролина Мухова, 45-годишната Уилямс в тандем с
29.08.2025 09:01

Коко Гоф се класира за третия кръг на Ю Ес Оупън, Аманда Анисимова, Дария Касаткина и Наоми Осака също спечелиха мачовете си

Американката Коко Гоф имаше тежки моменти по време на мача си от втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, но в крайна сметка намери сили и подкрепа от известно лице в публиката и отстрани Дона Векич (Хърватия) със 7:6 (7:5), 6:2. Бившата
28.08.2025 14:08

Латвийската тенисистка Елена Остапенко отхвърли обвиненията, че е расистка

Латвийката Елена Остапенко отхвърли обвиненията, че е расистка след разменените реплики и жестове с цветнокожата представителка на домакините Тейлър Таунзънд след срещата помежду им от втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, съобщава
28.08.2025 11:17

Защитаващата титлата Арина Сабаленка върви напред на "Ю Ес Оупън", Тейлър Таунзенд и Мира Андреева излизат една срещу друга в третия кръг

Защитаващата титлата си от Откритото първенство на САЩ при жените Арина Сабаленка имаше труден старт в мача с рускинята Полина Кудерметова, но в крайна сметка го преодоля и отива в третия кръг след успех с 7:6 (7:4), 6:2. Двете до момента имаха
27.08.2025 09:16

Коко Гоф имаше проблеми на старта на Откритото първенство на САЩ, Наоми Осака показа добра форма

Шампионката на Откритото първенство на САЩ по тенис от 2023 Коко Гоф (САЩ) започна участието си на тазгодишния турнир с много трудно победа над австралийката Аля Томлянович - 6:4, 6:7 (2), 7:5. "Беше трудно. Според опита ми първият кръг винаги е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:23 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация