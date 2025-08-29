Японската тенисистка Наоми Осака критикува Елена Остапенко за нападките й към американката Тейлър Таунзънд

Японската тенисистка Наоми Осака отправи критики към латвийката Елена Остапенко заради конфронтацията ѝ на корта с цветнокожата представителка на домакините Тейлър Таунзънд.

Инцидентът по време на Откритото първенство на САЩ в сряда е сред най-обсъжданите на турнира, като Остапенко обвини американката, че няма класа и образование след мача помежду им от втория кръг.

"Мисля, че това очевидно е едно от най-лошите неща, които можете да кажете на чернокожа тенисистка в спорт, в който преобладават белите", заяви Осака, цитирана от агенция ДПА.

"Познавам Тейлър и знам колко усилено е работила и колко е умна, така че тя е далеч от необразованост или нещо подобно", добави японката.

Елена Остапенко е известна като една от най-емоционалните личности в женския тур, а Наоми Осака добави: "Ако наистина ме питате за историята на Остапенко, не мисля, че това е най-щурото нещо, което е казала. Ще бъда честна. Мисля, че казаното е неподходящо. Не знам дали тя знае историята на това в Америка, но знам, че никога повече няма да го каже в живота си. Беше просто ужасно."

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка от Беларус също коментира инцидента след победата си във втория кръг, разкривайки, че е говорила с Остапенко след спора.

"Трябва да кажа, че е мила", каза Сабаленка и продължи: "Просто понякога може да загуби контрол. Има някои неща, с които да се справи в живота, и някои трудности. аЗ Просто се опитвах да ѝ помогна да се изправи пред това по-зряло, да се успокои и да бъда някой, с когото може да говори. Наистина се надявам, че един ден ще се оправи и ще се справя много по-добре. Почти сигурна съм, че не е доволна от поведението си."

Елена Остапенко се завърна на корта във "Флашинг Медоус" в надпреварата на двойки и може да се е опасявала от враждебно посрещане от публиката, но това не се случи.

Бившата шампионка от Откритото първенство на Франция отказа да изпълни медийните си ангажименти си след това, като организаторите посочиха медицински причини.