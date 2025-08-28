Защитаващата титлата Арина Сабаленка върви напред на "Ю Ес Оупън", Тейлър Таунзенд и Мира Андреева излизат една срещу друга в третия кръг

Защитаващата титлата си от Откритото първенство на САЩ при жените Арина Сабаленка имаше труден старт в мача с рускинята Полина Кудерметова, но в крайна сметка го преодоля и отива в третия кръг след успех с 7:6 (7:4), 6:2.

Двете до момента имаха една-единствена среща и в нея Кудерметова взе първия сет, но след това се предаде на финала на турнира в Бризбейн тази година. Сега 67-ата в ранглистата на WTA Кудерметова поведе с ранен пробив, но Сабаленка не позволи това да се превърне в по-голяма преднина и вeднага върна брейка. До края на частта двете си взеха подаванията, като шампионката трябваше да се пази от ново изоставане в 11-ия гейм, отбивайки две точки за пробив.

В крайна сметка победата в този първи сет се реши в тайбрека, където Сабаленка наложи волята си от втората си възможност.

"Първият сет беше супер оспорван, защото и двете бяхме супер-агресивни. Но във втория сет аз самата се усещах много по-добре и по-силна", каза победителката, имайки предвид аванса си от 4:1 с два пробива в началото на втората част.

Реално неяснотата беше до 3:1, но непредизвиканите грешки на рускинята започнаха да се трупат. Тя поведе с 40:0 в петия гейм на втория сет, но оттам се срина и отстъпи. За Сабаленка следващото препятствие в "Ю Ес Оупън" е Лейла Фернандес. Канадката, която е под номер 31 в схемата, отстрани Елса Жакмо (Франция) в три сета – 2:6, 6:3, 6:2. Двете играха на полуфинал преди четири години и тогава Фернандес спечели, но много неща се промениха оттогава.

Беларуската тенисистка обясни, че е изцяло фокусирана върху осигуряването на още една титла от Откритото първенство на САЩ и четвърта титла от Големия шлем изобщо.

Напред продължава и американката Тейлър Таунзенд, която надделя със 7:5, 6:1 в труден сблъсък от втория кръг на Откритото първенство на САЩ срещу победителката от Големия шлем Елена Остапенко. Но истинското напрежение дойде след мачбола, когато двете се вкопчиха в разгорещен спор на мрежата.

В мача на корт номер 11 Таунзенд изоставаше с 3:5 в първия сет, но след това спечели девет поредни гейма срещу шампионката от Откритото първенство на Франция от 2017-а година, наложи надмощие и малко по-късно си подсигури победата при свой сервис, издавайки оглушителен крясък с победната точка.

Последва студено ръкостискана на мрежата от двете, след което явно започна размяна на реплики, инициирана от Остапенко. Съдържанието явно не беше особено приятно, но Таунзенд се отдалечи и отиде да подаде ръка на съдията на стола, след което започна да празнува с публиката.

"Това е състезание. Хората се разстройват, когато губят, а някои хора казват лоши неща“, каза Таунзенд в интервюто на корта. "Тя ми каза, че нямам класа, че нямам образование и ще видим какво ще стане, когато излезем извън САЩ. Очаквам с нетърпение това да се случи. Например след това в Канада – да я победя и там. Тогава ще видим какво ще каже".

"Тя играеше наистина добре в началото. И когато това е факт, няма какво да коментирам повече. Но след това аз доминирах. Понякога другите са твърде добри за тебе и трябва да го приемеш", каза още американката.

В спор на две млади рускини нямаше кой знае каква интрига, като Мира Андреева – 5-а в ранглистата на WTA, победи за 77 минути Анастасия Потапова с 6:1, 6:3. Андреева е следващата съперничка на Таунзенд в третия кръг.

Джазмин Паолини (Италия) отива в третия кръг срещу чехкинята Маркета Вондроушова, след като би с 6:3, 6:3 Ива Йович (САЩ). Вондроушова отстрани поставенака като номер 32 Макарти Кеслър (САЩ) със 7:6 (9:7), 6:2.