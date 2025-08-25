Барбора Крейчикова продължава във втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис

site.btaБарбора Крейчикова продължава във втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис
Двукратната шампионка от Големия шлем Барбора Крейчикова се класира за втория кръг на Откритото първенство по тенис на САЩ. Чехкинята победи с 6:3, 6:2 тийнейджърката Виктория Мбоко.
29-годишната Крейчикова използва своя сериозен опит срещу канадката и успя да намери своя ритъм в сезона, изпълнен с контузии за нея.
Мбоко спечели срещу четири шампионки от Големия шлем по пътя си към титлата в Монреал, но сега не успя да се противопостави срещу чешката тенисистка в първото си участие в Ню Йорк.
"Видях я в Монреал и всичко това, което постигна там. Беше нещо наистина голямо от нейна страна. Щастлива съм от моето представяне", заяви Крейчикова, която направи четири пробива в двубоя срещу Мбоко.
В следващия кръг чехкинята ще играе срещу японката Моюка Учиджима.
Елена Рибакина също се класира за втория кръг. Поставената под номер 9 представителка на Казахстан победи лесно с 6:3, 6:0 участващата с "уайлд кард" американка Хулиета Пареха.
Шестата в схемата Медисън Кийс отпадна още в първия кръг на турнира. Представителката на домакините загуби със 7:6 (10), 6:7 (3), 5:7 срещу Рената Сарасуа за 3 часа и 12 минути.
В третия сет мексиканката водеше с 5:3, но допусна пробив и Кийс изравни до 5:5. Сарасуа отново спечели подаването на своята противничка и се поздрави с краен успех от 7:5.
Следващата противничка на Рената Сарасуа ще бъде Даян Пари, която отстрани Петра Квитова след 6:1, 6:0.
Номер 19 в схемата Елизе Мертенс също се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ. Белгийката победи лесно с 6:1, 6:0 участвалата с "уайлд кард" Алиса Ан (САЩ). Следващата противничка на Мертенс ще бъде Лулу Сън (Нова Зеландия).
/ГК/
