site.btaОБНОВЕНА Ига Швьонтек се класира безпроблемно за втория кръг на Откритото първенство на САЩ
Носителката на шест титли от турнирите от Големия шлем Ига Швьонтек се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.
Полякинята, която взе титлата в Ню Йорк през 2022 година, стартира с победа с победа с 6:1, 6:2 над Емилиана Аранго от Колумбия. Мачът завърши в рамките на само 61 минути. Това бе 65-а поредна победа в първи кръг за полякинята, което е абсолютен рекорд в историята на Женската тенис асоциация.
Поставената под номер 2 в схемата Швьонтек контролираше играта през цялото време и въпреки борбеността на Аранго, колумбийката нямаше никакви шансове да се противопостави на една от основните фаворитки за титлата.
Във втория кръг Швьонтек ще играе с номер 66 в света Сюзан Ламенс. Нидерландката се класира за тази фаза след победа с 6:4, 6:2 участващата с "уайлд кард" Валъри Глозман от САЩ.
В един от най-любопитните сблъсъци от първия кръг украинката Марта Костюк, номер 27 в схемата, спечели с 6:4, 6:4 над британката Кейти Боултър. Костюк направи девет аса срещу нито един за Боултър и добави 19 завършващи удара срещу 10 за британката.
В следващата фаза Костюк ще има за съперничка Зейнеп Сонмез от Турция.
Към втория кръг продължава и финалистката от "Уимбълдън" Аманда Анисимова. Американката спечели с 6:3, 6:2 срещу Кимбърли Бирел от Австралия за едва 71 минути. Следващото препятствие за осмата в схемата ще бъде друга тенисистка от "зеления" континент - Мая Джойнт.
Изненадата на деня бе отпадането на бившата финалистка от Откритото първенство на Австралия Даниел Колинс. Американката загуби с 2:6, 0:6 от румънката Жаклин Кристиан за само 67 минути.
Във втория кръг в Ню Йорк обаче ще играе бразилката Беатриз Адад Мая, която надделя с 6:3, 1:6, 6:1 над Сонай Картал от Великобритания. В следващия етап Адад Мая ще се изправи срещу Виктория Голубич от Швейцария, която елиминира полуфиналистката от "Ролан Гарос" Лоис Боасон (Франция) след 3:6, 7:6(3), 6:2.
/ГК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина