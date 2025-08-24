Тони Тасев отпадна от групата на Славия за двубоя срещу Арда Кърджали

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Арда Кърджали. От нея отпаднаха Тони Тасев и Ивайло Найденов. Крилото е с контузия в десния глезен, докато защитникът ще отсъства поради лични причини.

Халфът Кристиян Стоянов, който пропусна гостуването на "белите" в Пловдив на Локомотив миналата седмица, се завръща в състава.

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от 6-ия кръг на efbet Лига е в понеделник, 25 август, от 19:00 часа.



групата на "белите":

Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Иван Минчев, Емил Стоев, Мохамед Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Васил Казъджиев, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.